У центрі Львова виникла черга із українців, які отримують італійську пенсію. Фото дня

14 травня у центрі Львова утворилась черга з українських пенсіонерів, які колись працювали в Італії та отримують італійську пенсію. Представники італійського посольства другий день поспіль приймають пенсіонерів з усієї Західної України у львівському офісі на вул. Джохара Дудаєва, 2. У такий спосіб італійці хочуть пересвідчитись, чи серед українських отримувачів італійських пенсій нема «мертвих душ». Таку перевірку проводять двічі на рік. Право на пенсію від італійського уряду отримують українці віком від 65 років, які не менше 5 років офіційно працювали в Італії і сплачували там податки. Вони отримують від 100 до 400 євро на місяць залежно від розміру сплачених податків.

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