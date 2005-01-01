Через сутички біля Генконсульства Чехії у Львові люди не подали документів на візи

Вхід до єдиного в Україні Генерального консульства Чеської республіки, що розташоване на вул. Антоновича у Львові, 15 січня перегородили декілька десятків людей. Люди не могли домовитися, хто має право першим зайти. Таким чином 15 клієнтів візового центру, які зареєструвалися через електронну чергу, не потрапили всередину та не подали документів.

Конфлікт виник між претендентами на отримання візи із живої та електронної черг. Перші кажуть, що електронна реєстрація не працює ще з квітня минулого року. Тож за весь цей час люди створили свою живу чергу. У зошиті записували хто і коли мав б подати документи. Та сьогодні до консульства прийшли ті, кому вдалося зареєструватися через інтернет. Однак їх до консульства не впустили ті, що записані у зошиті.

Люди із «живої» черги твердять: аби зареєструватися в електронній черзі, треба платити посередникам.

«Але тепер дивіться: хлопчина каже, що він зареєструвався в середу, а я тепер говорю: я реєструвався у вівторок. Мені на мій мейл надійшла відмова у вівторок, а от чому йому прийшло підтвердження?», ‒ каже один з чоловіків.

Ті ж, хто мали на руках талончики, запевняють, що просто керувалися усіма інструкціями на сайті.

Таким чином, сьогодні ніхто не подав документів на робочу візу. Наступного разу їх прийматимуть через тиждень. Та люди із живої черги заявили, що блокуватимуть вхід до установи і наступного понеділка.