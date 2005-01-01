У центрі Львова водій-порушник ПДР збив пішохода на «зебрі»

Свідомий водій догнав порушника, щоб зафіксувати йго номери

Вранці 30 березня у центрі Львова водій, порушивши правила дорожнього руху, збив пішохода на «зебрі». Після цього він навіть не зупинився. Очевидці записали відео і викликали поліцію. Водія-порушника розшукують.

Про цей випадок, який трапився близько 09:14 на початку вулиці Дорошенка, повідомив у мережі Facebook користувач Юрій Дякович. Чоловік став випадковим очевидцем, коли водій Mercedes, намагаючись оминути затор, виїхав на зустрічну смугу, по якій рухається лише громадський транспорт, і на самому пішохідному переході збив пішохода.

На щастя, удар був не дуже сильний. Потерпілий самостійно піднявся. Проте водій не загальмував і поїхав далі.

Юрій Дякович оприлюднив відео моменту зіткнення і зафіксував автомобільні номери порушника.

«Вул. Дорошенка. Наїзд на людину на переході. На вул. Бандери я його догнав, щоб записати номер», ‒ написав Юрій Дякович.

У патрульній поліції Львова ZAXID.NET зазначили, що поліцію викликав очевидець події, але потерпілого на місці вже не було. Автомобіль, який його збив, передали в орієнтування.

Тож водія можуть покарати за створення аварійної ситуації або за виїзд на зустрічну трамвайну колію.

«У першому випадку це штраф 680 грн і можливе позбавлення прав на півроку, а в другому ‒ штраф 510 грн», ‒ пояснила речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Якщо ж збитий чоловік напише заяву у поліцію ‒ справа буде класифікуватися як ДТП з потерпілими і її будуть розслідувати слідчі.