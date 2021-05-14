Автоматизовану вбиральню планують встановити на проспекті Свободи біля старих підземних громадських туалетів

На проспекті Свободи у Львові встановлять першу автоматизовану вбиральню. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 14 травня, щоб вирішити проблему з відсутністю громадських туалетів в місті.

Як повідомив ZAXID.NET директор департаменту ЖКГ Львівської міської ради Олександр Одинець, зараз у центрі Львова не працює жодна громадська вбиральня.

«У центральній частині міста є п’ять громадських вбиралень, але жодна з ним зараз не функціонує. Свого часу ці вбиральні були надані у користування приватним підприємцям, які не забезпечили їх належне функціонування. Зараз вони закинуті. ЛКП «Ратуша сервіс» проводить реконструкцію вбиральні на площі Ринок і тому вона теж тимчасово не працює», – розповів Одинець.

Щоб вирішити цю проблему, у Львові вирішили встановлювати модульні вбиральні. Подібні використовують у багатьох європейських та українських містах. Такі вбиральні є повністю автоматизовані та інклюзивні. Розрахуватися за послугу можна за допомогою готівки або банківської картки. Першу таку модульну вбиральню встановлять на проспекті Свободи, її вартість становитиме близько 4 млн грн.

«Для того, щоб привести підземні вбиральні до належного стану, потрібні значні кошти і вони подекуди більші ніж встановлення модульної вбиральні. Окрім того, підземна вбиральня не забезпечує інклюзію. Тому ми наразі більше схиляємося до такої [модульної ]системи і будемо її розвивати», – пояснив Олександр Одинець.

Він нагадав, що у Львові діє рішення, згідно з яким усі ресторани та громадські заклади мають надавати можливість безоплатно користуватися вбиральнями. Окрім того, після реконструкції планують відновити туалет на площі Ринок. Пізніше планують реконструювати й інші громадські вбиральні у центрі міста.

Перший модульний туалет у Івано-Франківську встановили у 2015 році – він коштував 1 млн грн. У 2019 році одномісні модульні вбиральні встановили у центрі Хмельницького та в Вінниці. Кожна з цих вбиралень коштувала близько 1 млн грн. Тримісний туалет у Львові попередньо вартуватиме 4 млн грн – остаточну вартість встановлять під час тендеру на Prozorro.