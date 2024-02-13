У центрі Львова зріжуть 80-річні каштани в аварійному стані
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 лютого
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У вівторок, 13 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- П'ятеро постраждалих за три дні. У Львові почастішаои випадки отруєння чадним газом.
- Щоб запобігти аварійним ситуаціям. У Львові латають ями, які утворилися на дорогах через перепади температури.
- Львів без бар'єрів: на площі Ринок продовжать укладати доріжки доступності.
- Зріжуть і висадять нові. У Бернардинському дворику цього тижня приберуть два аварійні каштани, яким приблизно 80 років.
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