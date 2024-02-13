У вівторок, 13 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

П'ятеро постраждалих за три дні. У Львові почастішаои випадки отруєння чадним газом.

Щоб запобігти аварійним ситуаціям. У Львові латають ями, які утворилися на дорогах через перепади температури.

Львів без бар'єрів: на площі Ринок продовжать укладати доріжки доступності.

Зріжуть і висадять нові. У Бернардинському дворику цього тижня приберуть два аварійні каштани, яким приблизно 80 років.

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