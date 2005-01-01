У центрі Одеси «свободівці» захопили готель

Активісти хочуть повернути готель у міську власність

У центрі Одеси активісти ВО «Свобода» та учасники організації «Сокіл» увірвалися до будівлі готелю «Велика Московська» на вулиці Дерибасівській з метою повернути його в міську власність. Про це у середу, 21 березня, повідомляє місцевий сайт «Думська».

Як повідомляється, «свободівці» на одному з балконів будівлі вивісили транспарант «Відкрито для людей» і розмахували прапором своєї політичної партії.

Фото Думської

За словами заступника голови обласної організації партії Костянтина Васильця, вони вільно зайшли в готель. Наразі будівля пустує на час реконструкції.

Відео Думської

«Мета акції — звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє (бізнесмен Руслан Тарпан, - ред.) Тарпан і які руйнуються, як будинок Руссова і Масонський будинок тощо. У кінцевому підсумку ми хочемо, щоб «Велика Московська» було повернуто у власність одеситів. Доступ до готелю буде вільним за аналогією з Літнім театром», - сказав він.