У турецькій Анталії відкрили нове українське консульство

У неділю, 4 листопада, президент України Петро Порошенко в ході офіційного візиту до Туреччини взяв участь у церемонії відкриття консульства України в Анталії.

За повідомленням прес-служби президента, відкриття цього консульства є важливим, оскільки в Анталію приїжджають не лише туристи на відпочинок, тут також відбувається велика кількість міжнародних самітів і українські дипломати матимуть можливість брати активну участь у таких заходах.

Варто також уточнити, що за оцінками українських дипломатів, в Анталії постійно перебуває 5 тис. українців друге місце за кількістю українців у Туреччині, всього на території країни близько 35 тисяч. Щороку Туреччину відвідує понад 1,3 млн українців, з них понад 800 тисяч приїжджають саме в Анталію.