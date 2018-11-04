У турецькій Анталії відкрили нове українське консульство
На даний момент в Анталії постійно перебуває 5 тис. українців, понад 800 тис. українців щороку вдвідують місто в якості туристів
Суспільство — Юрій Братюк, сьогодні, 14:44870
У неділю, 4 листопада, президент України Петро Порошенко в ході офіційного візиту до Туреччини взяв участь у церемонії відкриття консульства України в Анталії.
За повідомленням прес-служби президента, відкриття цього консульства є важливим, оскільки в Анталію приїжджають не лише туристи на відпочинок, тут також відбувається велика кількість міжнародних самітів і українські дипломати матимуть можливість брати активну участь у таких заходах.
Варто також уточнити, що за оцінками українських дипломатів, в Анталії постійно перебуває 5 тис. українців друге місце за кількістю українців у Туреччині, всього на території країни близько 35 тисяч. Щороку Туреччину відвідує понад 1,3 млн українців, з них понад 800 тисяч приїжджають саме в Анталію.
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