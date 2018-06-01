У Туреччині планують заборонити сервіс з пошуку таксі Uber

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 09:541060

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Президет Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри приєднатися до низки європейських країн, які заборонили сервіс Uber. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на газету Daily Sabah.

«Цей Uber, який до нас прийшов, бізнес, для якого все скінчилося. Більше немає такої речі», - заявив він.

«У нас є власна система таксі», - наголосив Ердоган.

За його словами, Туреччина не може дозволити, щоб приватна система таксі зруйнувала турецький бізнес таксі. «Ми будемо тими, хто прийме рішення щодо Uber», – сказав президент Туреччини.

Наголошується, що турецькі таксисти виступали проти Uber, звинувачуючи його в нечесній конкуренції та незаконних способах ведення бізнесу.

Газета додає, що Uber вже заборонений у таких країнах, як Болгарія, Данія та Угорщина. У той же час діяльність сервісу обмежена у Франції, Італії, Німеччині, Японії, на Тайвані.

До слова, сервіс виклику таксі Uber у Львові з’явився у лютому 2017 року. Про те, як нині він працює та чи задоволені ним містяни, читайте у статті «Uber: деградація замість революції».

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