У Туреччині планують заборонити сервіс з пошуку таксі Uber

Президет Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри приєднатися до низки європейських країн, які заборонили сервіс Uber. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на газету Daily Sabah.

«Цей Uber, який до нас прийшов, бізнес, для якого все скінчилося. Більше немає такої речі», - заявив він.

«У нас є власна система таксі», - наголосив Ердоган.

За його словами, Туреччина не може дозволити, щоб приватна система таксі зруйнувала турецький бізнес таксі. «Ми будемо тими, хто прийме рішення щодо Uber», – сказав президент Туреччини.

Наголошується, що турецькі таксисти виступали проти Uber, звинувачуючи його в нечесній конкуренції та незаконних способах ведення бізнесу.

Газета додає, що Uber вже заборонений у таких країнах, як Болгарія, Данія та Угорщина. У той же час діяльність сервісу обмежена у Франції, Італії, Німеччині, Японії, на Тайвані.

До слова, сервіс виклику таксі Uber у Львові з’явився у лютому 2017 року. Про те, як нині він працює та чи задоволені ним містяни, читайте у статті «Uber: деградація замість революції».