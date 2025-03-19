Цими вихідними Екрема Імамоглу мали висунути як кандидата у президенти на виборах 2028 року

У Туреччині затримали мера Стамбула та головного політичного опонента президента Реджепа Тайїпа Ердогана – 53-річного Екрема Імамоглу. Його підозрюють у зловживаннях та наявності зв’язків з корупцією і тероризмом. Про це повідомила Deutsche Welle в середу, 19 березня.

Імамоглу доставили до поліцейського управління вранці 19 березня. Також поліцейські провели обшук в його будинку в Стамбулі.

Турецьке агентство Anadolu повідомило, що прокурори також видали ордери на арешт ще близько 100 громадян, серед яких бізнесмени й журналісти.

Напередодні мера Стамбула позбавили диплома бакалавра. Стамбульський університет заявив, що оголошує дипломи й наукові ступені 28 громадян, включаючи Імамоглу, «недійсними» через «очевидну помилку». Через це політик, імовірно, не зможе балотуватися на посаду президента країни на наступних виборах у 2028 році.

Видання зауважує, що Імамоглу, популярний опозиційний політик з лівоцентристської Республіканської народної партії (CHP), мав бути висунутий кандидатом у президенти від своєї партії цими вихідними.

Імамоглу двічі обирався мером Стамбула – у 2019 та 2023 роках, перемігши кандидатів від урядової Партії справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана.

З січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за образу членів Центральної виборчої комісії. Його засудили до 2,7 року ув’язнення, а наприкінці 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою. Остання заборона ще не набула чинності, оскільки досі не була підтримана апеляційним та касаційним судами.

Щоб запобігти протестам після арешту Екрема Імамоглу, влада Туреччини заборонила будь-які демонстрації в Стамбулі на чотири дні. У місті також не працює метро. Організація Netblocks, що слідкує за станом інтернету по всьому світу, повідомила, що в Туреччині не працюють соцмережі.