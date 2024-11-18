Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган представить під час саміту G20 власну пропозицію щодо замороження війни в Україні. Про це 18 листопада повідомив Bloomberg.

За даними джерела видання, Ердоган запропонує Україні, як поступку російському президенту Владіміру Путіну, відкласти дискусії щодо вступу до НАТО щонайменше на 10 років. При цьому, Володимир Зеленський наголошував, що чіткий шлях до Альянсу може забезпечити мир в Україні.

Також у пропозиції турецького президента є пункти щодо:

утворення демілітаризованої зони на сході України,

розгортання у демілітаризованій зоні міжнародних військ,

військових гарантій для Києва.

Турецькі чиновники зазначили виданню, що Києву буде важко прийняти відповідну пропозицію. Водночас план може сподобатись тим союзникам, які переймаються через ризик прямого конфлікту НАТО та Росії у разі членства України до НАТО.

«Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться», – додали у Bloomberg.

План урегулювання війни президент Туреччини планує представити під час саміту G20, який відбудеться 18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро.

План перемоги України

16 жовтня, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив План перемоги України. Він складається з п’яти пунктів. Перші чотири – розраховані на реалізацію під час війни, а п’ятий – після її завершення. Також План перемоги має три таємні додатки.

При цьому додатки показали лише тим країнам, які забезпечують військову допомогу у боротьбі проти Росії. У цьому списку немає Польщі, бо вона, за словами Зеленського, вже тривалий час не підтримує Україну в оборонній сфері.

Заступник очільника польського МЗС Владислав Теофіл Бартошевський 21 жовтня повідомив, що Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками та звернеться до української сторони щодо цього.