Мова йде про документ «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України»

На початку березня 2022 року Росія запропонувала Україні мирну угоду, яка нагадувала вимогу капітуляції. Видання «Радіо Свобода» отримало проєкт договору від українського джерела.

Мова йде про документ «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» від 7 березня 2022 року, який Кремль передав українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі. Як зазначають журналісти, документ має шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків, які охоплюють питання кордонів, гуманітарні питання та зняття санкцій з Росії.

Російський проєкт передбачав, що Україна:

скоротить свою армію до 50 тис. осіб, включаючи півтори тис. офіцерського складу,

залишить лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків,

не розроблятиме, не вироблятиме, не купуватиме та не розміщуватиме на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю пострілу понад 250 км,

надасть російській мові статусу державної,

відновить всі майнові права УПЦ МП,

скасує санкції проти Росії.

Росія ж залишала за собою право заборонити будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень.

Також, за вимогами Кремля, Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік в межах адміністративних областей України, й мала взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу.

Також російські дипломати додали до цього документа список українських законів, які в Росії назвали «прикладами нацифікації та героїзації нацизму». Зокрема, мова йде про закони «Про увічнення перемоги над нацизмом» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму».

«Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва», – додали журналісти видання.

Перемовини України та Росії

Раніше українська влада неодноразово заявляла про неможливість переговорів із Путіним. Після проведення Саміту миру 15-16 червня президент України зазначив, що присутність представників від Росії на другому глобальному Саміті миру буде свідчити про те, що росіяни готові до перемовин щодо закінчення війни.

28 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна сама вирішуватиме, коли починати переговори з росіянами.

На початку вересня президент зауважив, що Україна буде утримувати захоплені російські території необмежений час, щоб змусити російського президента Володимира Путіна провести переговори.