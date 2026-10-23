Біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет

У п'ятницю, 23 жовтня, біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий. Про це повідомило hromadske з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Через інцидент територію оточили, а людей, які перебували всередині, тимчасово евакуювали.

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На місце викликали американських правоохоронців і вибухотехніків. Наразі вони проводять необхідні перевірки. Поліція США кваліфікувала знахідку як підозрілий предмет.

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У МЗС зазначили, що посольство спільно з американською стороною з’ясовуватиме обставини інциденту.

Нагадаємо, 30 листопада 2022 року в посольстві України в Мадриді вибухнув конверт із вибухівкою, який надійшов до дипломатичної установи. Унаслідок інциденту один зі співробітників дістав травми та потрапив до лікарні, інші працівники не постраждали.