Підлітка затримали в Польщі, після чого депортували в Україну

15-річний українець, який після виїзду до Варшави почав шукати заробіток у Телеграм, долучився до вербування людей для виконання завдань росіян. За кожного залученого обіцяли 200 доларів. За даними слідства, хлопець завербував трьох неповнолітніх, зокрема свого друга, який згодом виготовив вибуховий пристрій і залишив його біля поліцейського відділку в Харкові. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковано у четвер, 8 жовтня.

Олексій переїхав до Польщі восени 2024 року. Там він навчався програмування у коледжі. Хлопець отримував кишенькові гроші від опікунів, але хотів мати власний заробіток, тому почав шукати вакансії в Телеграмі. У такий спосіб він натрапив на пропозицію вербувати людей для виконання завдань.

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За кожного, хто погоджувався співпрацювати, російські куратори обіцяли Олексію 200 доларів. Він публікував оголошення в телеграм-каналах і групах із пошуку роботи, де пропонував швидкий заробіток, а потім передавав замовникам акаунти зацікавлених людей.

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«Я шукав спочатку “лівих” людей. Писав такі ж тексти, через які і я пішов працювати. Типу, це легкий заробіток грошей, швидкі гроші за кілька годин і так далі. Відправляв ці тексти у різні телеграм-канали, після цього деякі люди писали мені, але їх було небагато», – розповів Олексій журналістці «Слідства.Інфо».

За матеріалами слідства, хлопець залучив до роботи на росіян трьох неповнолітніх: знайому з Костянтинівки, свою дівчину та 15-річного Олега, з яким познайомився в Харківському кадетському корпусі.

Олег підробляв разом із батьком на будівництві й отримував 500-600 грн на день. Такий заробіток його не влаштовував, тому пропозиція заробити значно більше здалася привабливою. Спочатку хлопець не хотів виконувати завдання проти військових, однак згодом куратор запропонував йому виготовляти саморобні вибухові пристрої.

«Я вже подумав відмовитися, тому що проти військових не хотів йти. І потім куратор згадав, що можна СВП збирати – саморобні вибухові пристрої. Робити вибухові пакети, як вони говорили. Я подумав, чому б і ні. Робота нескладна, на дому. Якщо дурником не бути, то не “спалишся”», – розповів Олег.

За його словами, протягом місяця йому переказали приблизно 70-80 тис. грн. За ці гроші він придбав компоненти для вибухового пристрою та самостійно його виготовив. 9 грудня 2024 року Олег залишив вибухівку біля відділку поліції в Харкові. За інформацією прокуратури, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Водночас було пошкоджено будівлю поліції, обласний клінічний перинатальний центр і чотири автомобілі.

За кілька днів Олега затримали в Києві. Олексія, який займався вербуванням, затримали в Польщі, після чого депортували в Україну. Згодом обидва підлітки зустрілися в слідчому ізоляторі, а пізніше – у Кременчуцькій виховній колонії, куди їх направили відбувати покарання.

Олега засудили до трьох років позбавлення волі за вчинення терористичного акту. Олексій отримав чотири роки ув’язнення за підбурювання та пособництво у його вчиненні.

У колонії Олексій розповів журналістам, що почав усвідомлювати наслідки своїх дій лише після депортації в Україну.

Нагадаємо, 1 жовтня у Варшаві поліція затримала 15-річного громадянина України через його пошукові запити в інтернеті. Підліток шукав інструкції щодо підготовки теракту в торговому центрі та вбивства поліцейського. Правоохоронці отримали інформацію про його підозрілу онлайн-активність, після чого встановили особу юнака. Згодом його помістили до виховного центру для молоді.