У руках працівника посольства України в Мадриді вибухнув конверт

В українському посольстві в Мадриді 30 листопада стався вибух. Один співробітник отримав поранення.

Як повідомляє видання Elmundo з посиланням на місцеву поліцію, близько 13:00 30 листопада біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. Вибухівка була закладена в один із конвертів, який надіслали у посольство. Один співробітник отримав травми, його госпіталізували.

На місце події прибула поліція, яка розпочала розслідування та активувала антитерористичний протокол. Біля будівлі посольства працювали також спецпідрозділи Tedax, які знешкодили вибухівку, та кінологи, що оточили територію посольства.

В українському МЗС підтвердили, що до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках одного зі співробітників. Інші працівники посольства не постраждали.

«До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За даними видання Ultima Hora, у конверті була невелика саморобна вибухівка.

«За даними джерел у поліції, конверт із вибухівкою був адресований послу, але його не сканували, а розкрили охоронці в саду посольства», – повідомило місцеве видання.

Він додав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також закликав очільника іспанського МЗС терміново розслідувати напад на українську дипломатичну установу.

Як згодом повідомив « Європейській правді» посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, поштове відправлення, що вибухнуло на території посольства, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

Поштове відправлення, яке виявилось невеличким пакунком, було адресоване особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Секретарка передала посилку коменданту – співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

«У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух», – розповів Сергій Погорельцев.

У момент вибуху комендант посольства вже не тримав пакунок у руках, але все ж отримав легку контузію.

Посол України в Іспанії також додав, що вибухівка у посилці не була потужною, але зважаючи на професійні дії працівників посольства, вдалось уникнути серйозних наслідків.

Наразі невідомо, хто надіслав вибухівку у посольство України. Іспанська поліція веде слідство у цій справі. Українські дипломати з цього приводу версій поки не висували.