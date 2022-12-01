Посилку з, ймовірно, вибуховим пристроєм 30 листопада отримало не лише посольство України в Мадриді, а й іспанська компанія Instalaza. Вона виробляє зброю, яка постачається зокрема в Україну, повідомила іспанська медіакомпанія Cope.

Поліція з’ясовує, чи є зв'язок між посилкою з вибухівкою, відправленою вдень 30 листопада в посольство України в Мадриді, з посилкою, яку отримала сарагоська збройова компанія Instalaza. Джерела у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили журналістам, що незадовго до 19:00 у компанії було виявлено підозріле поштове відправлення.

Правоохоронці прибули на місце та провели контрольовану детонацію. Слідчі вивчають пристрій, що вибухнув, і оцінюють, чи є зв'язок між цією подією та інцидентом в посольстві України в Мадриді.

Instalaza – збройова компанія, яка з 1943 року проектує й виготовляє військове піхотне спорядження та експортує свою продукцію у більш ніж 35 країн. Компанія виробляє ручні протитанкові гранатомети та прилади нічного бачення. У березні цього року Іспанія відправила до України 1370 гранатометів С-90 та Alcotán разом із партією ручних кулеметів та 700 000 набоїв різного калібру.

30 листопада в українському посольстві в Мадриді пролунав вибух. Постраждав співробітник, який відкривав посилку. Пакунок було відправлено на ім'я самого посла. На ній не було зворотної адреси й вона не була схожа на пошту, яку зазвичай надсилають дипломатам.