Матеуш Моравецький під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа

В американському Вашингтоні колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед правоохоронцями засвідчував свою особу за допомогою статті про себе на Вікіпедії. ЗМІ заявили, що політика нібито не пустили на мітинг, проте сам Моравецький повідомив, що це є маніпуляцією.

У соцмережах поширили відео, датоване 19 січня, на якому польський експрем’єр-міністр спілкується з охоронцями на мітингу, і ті просять показати його документи, що підтверджують його особу. На записі видно, що Матеуш Моравецький стоїть поблизу Caption One Arena, де проходив мітинг перед інавгурацією Трампа, та намагається засвідчити свою особу за допомогою статті на сторінці онлайн-енциклопедії Wikipedia.

Журналісти Freedom News TV повідомили, що Моравецького нібито не пропустили на мітинг, оскільки в того не було документів. Втім, ексречник польського уряду Пьотр Мюллер та сам Матеуш Моравецький спростували цю інформацію.

«Ця історія з Вашингтона – брехня. У зв’язку з інавгурацією президентства Дональда Трампа все місто вже два дні закрито. Тому я вирішив піти пішки на розмову, про яку домовився раніше», – сказав Матеуш Моравецький.

Pozdrawiam z Waszyngtonu pic.twitter.com/UmVX6VPLYt — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 20, 2025

За словами польського політика, він сам підійшов до одного з правоохоронців та запитав, як йому дістатися до місця, де мала відбутися його зустріч. Бійці Нацгвардії, своєю чергою, запиталися, хто він, на що той показав сторінку на Вікіпедії.

Нагадаємо, у понеділок, 20 січня, розпочалися інавгураційні урочистості з нагоди повернення до Білого Дому президента Дональда Трампа. Інавгурацію українською мовою онлайн транслюватиме «Голос Америки». Початок трансляції – о 17:00 за київським часом – подивитися онлайн-трансляцію інавгурації Трампа можна тут.