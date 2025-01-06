Симона Брамбілла очолювала згромадження місіонерок Матері Божої Утішительки

Папа Римський вперше призначив жінку головою відомства Римської курії. Італійська черниця Симона Брамбілла стала префекткою Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя. Про це 6 січня повідомили у Vatican News.

59-річна сестра Симона Брамбілла – з місіонерського згромадження Матері Божої Утішительки, яке очолювала з 2011 по 2023 рік. До того, як вона вступила до згромадження сестер-місіонерок, Симона Брамбілла була професійною медсестрою. Від 7 жовтня 2023 року вона виконувала обов’язки секретаря Дикастерії богопосвяченого життя та товариств апостольського життя. А у понеділок, на свято Богоявлення, Папа Франциск призначив її префекткою (головою) Дикастерії (відомство Римської курії).

Як пише Vatican News, від початку понтифікату Папи Франциска присутність жінок у Ватикані зросла. 2019 року Папа вперше призначив сімох жінок членкинями Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, а у 2022 році надав можливість мирянам, в тому числі жінкам, очолювати дикастерію та ставати префектом. Раніше їх могли очолити лише кардинали та архиєпископи.

13 грудня 2024 року Папа призначив сестру Симону Брамбіллу та Марію Лію Зервіно, колишню президентку Світового Союзу Католицьких Жіночих Організацій, членкинями 16-ї Ради Генерального Секретаріату.

Конгрегація у справах інститутів богопосвяченого життя і товариств апостольського життя має у компетенції заснування чернецьких і секулярних інститутів, громадського апостольського життя, їхню ліквадацію, об'єднання й створення федерацій. Також її компетенції підлягають монахи-відлюдники й терциарії. Префектів призначають на п’ятирічний термін.