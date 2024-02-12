У вбивстві заступника мера Нікополя підозрюють 33-річного місцевого мешканця
Чоловік готувався до вбивства високопосадовця впродовж чотирьох місяців
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Поліцейські затримали 33-річного місцевого мешканця Нікополя, який 8 лютого розстріляв, а потім підірвав автомобіль 59-річного заступника міського голови Віталія Журавльова внаслідок чого останній загинув. Про це у понеділок, 12 лютого, повідомили прес-служби Офісу генпрокурора та поліції Дніпропетровщини.
Як розповіли у відомствах, чоловік готувався до скоєння злочину впродовж чотирьох місяців.
У день скоєння злочину, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера.
«Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника», – повідомили в поліції.
Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав в лісополосі.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.