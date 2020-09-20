Уряд Великої Британії значно збільшив штрафи за порушення режиму самоізоляції. Країна готується до другої хвилі пандемії коронавірусу і йде на жорсткі кроки. Як пише ВВС, порушникам тепер загрожує штраф від 1 тис. фунтів стерлінгів (1290 доларів США) до 10 тис. фунтів (12916 доларів США).

Рішення уряду набере чинності з 28 вересня. Штрафувати людей будуть за відмову дотримуватися двотижневого карантину або повне його ігнорування. Це стосується тих людей, у яких підтверджено коронавірус або якщо вони тісно контактували з інфікованим.

За перше порушення штраф в 1 тисячу фунтів. За повторне — 10 тис. Одразу максимальний штраф можна отримати за «вкрай грубе» порушення.

Рішення влади також включає одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів (645 доларів США) для осіб з низькими доходами і штраф для працедавців, які карають тих, хто зобовʼязаний самоізолюватися.

Зазначимо, що в п'ятницю, 18 веесня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії. При цьому він запевнив, що влада не планує вводити другий локдаун.

Загалом у Великій Британії зафіксовано майже 386 тис. випадків зараження. У суботу вірус підтвердився у майже 4,5 тис. людей. При цьому тиждень тому в країні фіксували близько 3000 нових інфікованих щодоби. Місяць тому – по 2500 осіб.

Від початку спалаху на території Сполученого королівства від наслідків зараження вірусом померли понад 41,5 тис. людей.