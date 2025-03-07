Катрін Іванова, Тихомир Іванчев та Ваня Габерова

У Великій Британії суд присяжних визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунстві на користь Російської Федерації. Усі вони входили до шпигунської мережі, якою керував австрійський бізнесмен-утікач, повідомила The Guardian 7 березня.

Як йдеться, 33-річна лаборантка Катрін Іванова, 30-річна косметологиня Ваня Габерова та 39-річний художник і декоратор Тихомир Іванчев мешкали в Лондоні були молодшими членами шпигунської мережі, якою керував австрійський бізнесмен Ян Марсалек. У 2020 році він втік до Росії через банкрутство його компанії.

Під керівництвом Марсала усі троє стежили за журналістом-розслідувачем Христо Грозевим, який допоміг викрити російських шпигунів в отруєнні опозиціонера Алєксєя Навального.

Також бізнесмен наказав членам мережі, серед яких Іванова, вкрасти мобільні номери українських військових, які, мовляв, проходили підготовку в американських казармах у німецькому Штутгарті.

«Усіх трьох визнали винними в участі у змові, всупереч ст. 1 “Закону про кримінальне право” 1977 року, з метою вчинення злочину, передбаченого ст. 1 “Закону про державну таємницю” 1911 року. За це передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років», – ідеться в повідомленні.

Катрін Іванову також визнали винною у зберіганні фальшивих паспортів та документів.

Нагадаємо, у лютому західна розвідка повідомила, що росіяни створили новий тіньовий підрозділ для диверсій та вбивств в Європі. Учасники підрозділу, зокрема, стоять за спробою вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змовою з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL.