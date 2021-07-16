Конфлікт між депутатами триває вже не перший місяць

Народний депутат фракції «Батьківщина» Вадим Івченко вдарив представника «Слуги народу» Миколу Сольського. Фото інциденту оприлюднило видання «Телеграф».

Видання не вказує на причину конфлікту, однак зазначає, що конфлікт між обранцями народу тягнеться вже не перший місяць.

Раніше Вадим Івченко, який є членом аграрного комітету парламенту, представив рейдерські схеми, пов'язані із захопленням земельних ділянок, в яких, за його словами, були замішані його колеги. Нібито, одним з них є глава аграрного комітету Микола Сольський, який свою причетність до цих справ категорично спростовував.

Крім того, ще з початку року члени аграрного комітету Верховної Ради голосували за висловлення недовіри Миколі Сольському, мотивуючи це низькою ефективністю його роботи. Втім, попри скандали, «слуга народу» продовжує обіймати дану посаду.

Нардепи стояли і розмовляли, коли Вадим Івченко вдарив кулаком в обличчя представника партії «Слуга народу». Депутати швидко розійшлися. На відео журналістам вдалось зафіксувати момент після бійки.

відео Ігоря Тимофєєва

Сам Івченко в коментарі LB.ua підтвердив факт конфлікту в сесійній залі.

«Скажімо так. Насправді конфлікт почався ще на засіданні нашого комітету (аграрного – ред.). Я йому (Сольському) прямо казав, що він взагалі не чує аграріїв, лобіює законопроєкти в інтересах земельних рейдерів, в тому числі лобіює свої електровози в УЗ. Вже в сесійній залі продовжилася перепалка. Я ще раз йому сказав, що він не діє в інтересах українських аграріїв, протягує через комітет свої законопроекти. На що він мене нецензурною лайкою «післав». Звісно, як я міг на таке відреагувати? Адекватно. Але це тривало недовго. Ми відразу розійшлися», – заявив депутат.

Видання зазначає, що це вже не перший інцидент із депутатом Івченко – в парламенті минулого скликання в нього було кілька сутичок із нардепом Єгором Соболєвим. Одного разу він розбив Соболєву обличчя через законопроект про корупцію.

Цікаво, що пізніше парламентський кореспондент Ян Доброносов оприлюднив в Facebook фото, де Вадим Івченко та Микола Сольський тиснуть один одному руки.

«Спочатку удар, потім примирення!», – прокоментував журналіст.

фото Яна Доброносова/«Телеграф»

Як інформував ZAXID.NET, в червні в Раді побилися нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива зі своїм колегою зі «Слуги народу» Миколою Тищенком. Це сталося після того, як депутат від фракції СН Микита Потураєв із трибуни сказав, що «епоха бідності завершиться, коли розстріляють ОПЗЖ».