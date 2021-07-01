За словами самої Крат, причиною нападу на Потураєва став запуск ринку землі в Україні

Скандальна українська активістка Ірма Крат під час брифінгу в прес-центрі Верховної Ради України напала на нардепа від «Слуги народу» Микиту Потураєва.

Як написала журналістка Тетяна Ніколаєнко в Facebook, під час інциденту канал парламенту вимкнув трансляцію.

«Тільки що якась дама побилась на преспойнті з Микитою Потураєвим, трансляцію вимкнули», – написала вона.

На опублікованому відео видно, як Потураєв спілкується з пресою, у той час як Крат, яка ще називає себе журналісткою, знімає його на телефон. Після цього вона, не забираючи телефон, спробувала вдарити нардепа кулаком, проте він встиг зреагувати і перехопити її руку. На що Крат зняла з плеча сумочку і спробувала побити Потураєва.

Жінку зупинив сам депутат та охорона парламенту, що встигла підбігти. Потураєв зміг закінчити спілкування з журналістами. За словами Потураєва, він не знає жінки та з якого вона видання.

«Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже вдалий прояв журналістської діяльності», – заявив після інциденту Потураєв.

За словами самої Крат, причиною нападу на Потураєва став запуск ринку землі в Україні. Вона заявила, що партія «Слуга народу» обіцяла провести референдум з питання землі, але він не відбувся.

Зазначимо, що в Україні з 1 липня почав діяти закон, який дозволяє купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.

Ірма Крат – блогерка та активістка. Здобула популярність у 2014 році, коли російські найманці затримали її на Донбасі. Була звільнена, коли Слов'янськ перейшов під контроль ЗСУ. Крат відома своїми провокативними діями та заявами. Зокрема вона неодноразово звинувачувала владу у переслідуванні та цькуванні. Наприклад, вона поширювала повідомлення про своє вбивство, чим, за її ж словами, перевіряла «реакцію влади».