Вранці 9 червня у відділенні «Нової пошти» в Луцьку пролунав вибух. Як з’ясували правоохоронці, чоловік замовив три імітаційні гранати й під час огляду посилки, випадково підірвав одну з них.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулюк повідомила ZAXID.NET, що інцидент стався близько 11:20 на проспекті Соборності в Луцьку.

«40-річний місцевий житель замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Вони прийшли у відділення “Нової пошти”, і тоді чоловік вирішив їх перевірити прямо на місці – випадково висмикнув чеку однієї з гранат, і та вибухнула», – зазначила Ольга Бузулюк.

Унаслідок вибуху лучинин травмував очі. Чоловіку надали медичну допомогу й наразі його здоров’ю нічого не загрожує. Працівники пошти та відвідувачі не постраждали.

За словами Ольги Бузулюк, 40-річний житель Луцька не пояснив, навіщо замовив імітаційні гранати, а оскільки вони є у вільному доступі й більше ніхто не постраждав – цей випадок не містить ознак криміналу.