У відділенні російського «Сбербанку» у Львові невідомі розбили вікна та розмалювали фасад

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 08:459251

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У відділенні російського «Сбербанку» у Львові невідомі розбили вікна та розмалювали фасад
фото Ігоря Зінкевича
Невідомі розбили вікна у відділенні російського «Сбербанку» у Львові

У ніч на вівторок, 26 грудня, у Львові вул. Городоцькій, 147 невідомі розмалювали написами фасад будівлі, в якому розташоване відділення «Сбербанку Росії» та розбили вікна та двері до нього, повідомив ТСН.

Зокрема, розбиті два вікна і скло в дверях. На фасаді залишили напис червоним кольором «Вимітайтеся».

Невідомі знищили фасад відділення російського «Сбербанку» у Львові / Фото Ігоря Зінкевича

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що спроби проникнення у приміщення не було. Вирішується питання про відкриття криміналнього провадження.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня у Львові вщент згоріло відділення російського «Сбербанку» на проспекті В’ячеслава Чорновола, 2Б. Поліція встановила, що був здійснений підпал.

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У Львові вщент згоріло відділення російського «Сбербанку» ZAXID.NET
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