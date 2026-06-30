Робота була представлена на виставці «Українські мрійники: Харківська фотошкола»

У Художньому музеї, розташованому в палаці Радзивіллів у Вільнюсі, викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова, представлену на виставці «Українські мрійники: Харківська фотошкола». Про інцидент у вівторок, 30 червня, повідомило балтійське медіа Delfi.

Зазначають, що роботу фотографа було викрадено 28 червня по обіді. Працівники музею виявили зникнення незабаром після події, однак людина, яку підозрюють у крадіжці, на той момент вже залишила приміщення. Інцидент зафіксовано камерами відеоспостереження, поліція розпочала розслідування.

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Йдеться про роботу Бориса Михайлова із серії «Сутінки», створеної невдовзі після проголошення незалежності України. Директорка музею Юстина Аугустіте зазначила, що мотиви злочину наразі невідомі. За її словами, викрадення завдало не лише матеріальних збитків, а й стало емоційною втратою для організаторів та митців, які готували експозицію для литовської аудиторії.

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Зазначимо, Борис Михайлов – український фотограф, представник Харківської фотошколи, який документував життя рідного міста та створював серії робіт із соціальною тематикою. Серія «Сутінки», до якої належить викрадена робота, вирізняється характерною похмурою атмосферою та холодною блакитною палітрою.

Виставка «Українські мрійники. Харківська школа фотографії» триває у Вільнюсі з 23 квітня до 20 вересня та об’єднує роботи понад 30 українських митців різних поколінь – від 1960-х років до сьогодення.

Нагадаємо, під час 31-го Львівського міжнародного BookForum у жовтні 2025 року з виставки «Ілюстрації в олівці» у Львівському палаці мистецтв зникла картина художника Сергія Якутовича.