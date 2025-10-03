Картина висіла в деревʼяній рамці на стіні в холі на другому поверсі Львівського палацу мистецтв

Під час 31-го Львівського міжнародного BookForum у пʼятницю, 3 жовтня, з виставки «Ілюстрації в олівці» у Львівському палаці мистецтв зникла картина художника Сергія Якутовича. Про це повідомили в артцентрі Павла Гудімова «Я Галерея».

Виставку картини організували «Я Галерея» та Львівський палац мистецтв. Родина Сергія Якутовича спеціально надала цю картину для BookForum. Це ілюстрація до поеми Ліни Костенко «Берестечко». Львівʼян та відвідувачів книжкового форуму просять допомогти у пошуку та повернення мистецького твору.

«Будь ласка, якщо ви бачили цю роботу або володієте будь-якою інформацією щодо її місцезнаходження, зверніться за телефоном: (066) 411-96-17», – повідомили в галереї.

Судячи з фото, картина висіла в деревʼяній рамці на стіні в холі на другому поверсі Львівського палацу мистецтв. Мистецтвознавиця Діана Клочко повідомила, що картина зникла пообіді.

Сергій Якутович – видатний український графік середини ХХ ст., відомий також роботою в кіно, зокрема, над фільмом «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. В його доробку 160 ілюстрованих видань, зокрема 17 томів модерної української літератури. Як головний художник він брав участь у створенні художнього фільму Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу», телефільмів «Ще як ми були козаками», «Загублений рай» (за Миколою Гоголем), «Останній гетьман». А у 2005 долучився до проекту фільму Володимира Бортка «Тарас Бульба». Помер 27 червня 2017 року після тяжкої хвороби.

Для своїх творів іноді він обирав найпростішу техніку – простий олівець і папір А4 формату. Саме ці твори, які ілюстрували Миколу Гололя та Ліну Костенко, показали на виставці до відкриття BookForum.