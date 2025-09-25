У Львові 3-5 жовтня відбудеться 32-й Львівський міжнародний BookForum. Фестиваль повернувся у Палац мистецтв та проведе книжковий ярмарок. У межах BookForum відбудеться літературний фестиваль, який анонсує 350 подій у Палаці мистецтв та ще у 23 локаціях у середмісті Львова. Тут триватимуть публічні дискусії, презентації, автограф-сесії та інтелектуальні бесіди про тривкість і тривалість. Адже саме «Тривкість та тривалість» є гаслом цьогорічного фестивалю.

Цьогоріч події зосереджені у трьох тематичних кластерах: Жива пам’ять (кураторки Олеся Яремчук та Олександра Довжик, INDEX: Інститут документування та взаємодії), Бути поруч (куратори Катерина Міхаліцина та Остап Сливинський), Вивих часу (куратори Ольга Муха та Юрко Прохасько).

Цьогоріч на книжковий ярмарок приїдуть 127 видавництв з усієї України. Спеціальним гостем фестивалю стане Джим Ловлесс, один із найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі та автор книги «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш». Також у фестивалі візьмуть участь Якоб Феллінг (данський ілюстратор та художник репортажів, колишній журналіст та автор 11 книг), Зоран Ферич (хорватський письменник та журналіст), Фіона Бенсон (британська поетка, сценаристка та редакторка), Войцех Тохман (польський журналіст та репортер, автор 10 репортажних книжок), Павел Решка (польський журналіст видання «Newsweek Polska»), Скотт Рейнольдс Нельсон (професор гуманітарних наук в Університеті Джорджії, США), Ґергард Ґнаук (журналіст, кореспондент німецької газети Die Welt у Східній Європі), Шарлотта Гіґґінс (головна кореспондентка the Guardian з питань культури).

На 32 BookForum можна буде зустріти та послухати Радомира Мокрика, Артура Дроня, Володимира В'ятровича, Ростислава Семківа, Василя Шкляра, Макса Кідрука, Івана Малковича, Юрія Винничука, Олену Стяжкіну, Богдану Романцову, Євгенію Кузнєцову, Остапа Сливинського, Ірен Роздобудько, Марію Матіос, Софію Андрухович, Віру Агєєву, Люко Дашвар та інших улюблених авторів та видавців.

У публічних дискусіях візьмуть участь Остап Українець, Вахтанг Кіпіані, Євген Глібовицький, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютий, Алім Алієв, Віталій Портников, Денис Казанський та ще багато інших.

Окрему програму для дітей форум підготував спільно з простором української дитячої книги «Барабука».

Digital-партнер HAY Festival готує широку онлайн програму та буде транслювати вибрані події на YouTube-каналах HAY Festival, Форум видавців, а також трансляція буде доступна на MEGOGO.

Також онлайн приєднаються Сергій Плохій (директор Гарвардського українського наукового інституту), Норман Наймарк (професор Стенфордського університету), Саймон Шустер (журналіст, оглядач журналу TIME, автор книги «Шоумен» про Володимира Зеленського), Ольга Токарчук (польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018), Бернардін Еварісто (британська письменниця та науковиця), Колм Тойбін (один із найвідоміших сучасних англомовних прозаїків Ірландії) та інші.

Ми обрали найяскравіші на наш погляд події, проте наполегливо радимо не обмежуватись лише ними. Детальна програма доступна на сайті bookforum.ua.

03 Жовтня

Замість відкриття: Відповідальність бути. Львів для України і світу

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 10:30

У наступні кілька років після проголошення Незалежності, Україну охопила трансформаційна й глибока економічна криза, яка вплинула на всі галузі економіки, культури і життєдіяльності. Відповіддю на крах системи книгорозповсюдження у 1994-му став Форум видавців у Львові, метою якого було обговорити складні питання і збагнути стратегію руху до створення в Україні цивілізованого книжкового ринку.

На заході пропонується обмінятися думками щодо того, чим досвід міста Львова може бути корисним для підтримки і відродження українських бібліотек, видавців, міжнародної співпраці і чому підтримка видавничої і бібліотечної справи, плекання авторів і промоція читання є надважливими у формуванні української ідентичності і в наших змаганнях за перемогу і незалежність.

Учасники:

Тетяна Бережна, т.в.о. міністра культури і стратегічних комунікацій України

Ніна Обулєн Коржинек, пані міністр культури та медіа Хорватії

Андрій Садовий, міський голова Львова

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації

Юрій Холод, голова Львівської обласної ради

Артур Дронь, письменник і ветеран

Мар’яна Савка, поетка, головна редакторка Видавництва Старого Лева

Юлія Хомчин, директорка Інституту стратегії культури

Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду Відродження

Олександра Коваль, в.о. директорки Інституту книги, засновниця Форуму видавців у Львові

Модератор: Вадим Карп’як, журналіст

Презентація збірки ветеранських новел Voices Of Defenders vol.1

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 12:30

Публічна презентація збірки у друкованому та аудіо форматі за участі авторів – захисників і захисниць. За кожною із цих новел – яскрава людина із безліччю неймовірних історій про радість, надію, любов і силу життя.

Авторами збірки є 10 молодих ветеранів та ветеранок із різних бригад, міст, з різним досвідом, військовими званнями та історіями. Але у кожного був момент, який найбільше закарбувався в памʼяті та вилився у особистий щемкий текст про перемогу життя над смертю.

Сайт збірки: https://voicesofdefenders.org.ua/uk.htm

Учасники: Григорій Семенчук, Богдан Кордоба, Юрко Вовкогон

Львів, Lwów, Lemberg, Львов: феномен львівськості в часи викликів

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 14:00

Дискусія про те, що означає бути львів’янином у багатошаровому місті, яке постійно балансує між локальною ідентичністю та відкритістю до інших культур. Учасники говоритимуть про історичні та сучасні виміри львівськості, міфи та реальність міста, його роль у формуванні українського культурного ландшафту. А також про Львів, як місто яке прийняло чи не найбільше постраждалих, стало містом-шелтером і місто-хабом після початку повномасштабного вторгнення.

Учасники: Марек Радзівон, Влодко Кауфман, Андрій Бондаренко, Ірина Подоляк, Земовіт Щерек (онлайн), Гаська Шиян (онлайн). Модератор: Григорій Семенчук

Оголошення переможців та презентація Книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія» 2025 року

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 15:30

Оголошення переможців унікальної літературної премії «Зустріч: Українська-єврейська літературна премія» 2025 року, яка відзначає видатний внесок в українську художню літературу, присвячену минулому та майбутньому українсько-єврейських стосунків. Під час заходу відбудеться презентація п’ятірки книжок, що увійшли до шорт-листа, за участі авторок, перекладачок з їдишу та івриту, редакторок, які поділяться своїми думками про міжнаціональну взаємодію та сучасність міжкультурних взаємин. Цього року журі доведеться обирати між містичним трилером, класичним романом, спогадами, оповідями про хасидів і хасидизм і антологією творів українських письменників ХХ століття про наших єврейських співвітчизників. У розмові також візьмуть участь члени журі – співзасновниця українського книжкового клубу в Нью-Йорку «Razon Book Club» у Нью-Йорку і волонтерського руху на підтримку громадянського суспільства «Razom for Ukraine» Марія Генкін (Нью-Йорк), культовий український письменник і теоретик модерних трендів у літературі та філософії Володимир Єшкілев (Івано-Франківськ), а також видатний перекладач зі слов’янських мов, член керівництва Українського ПЕН-у Остап Сливинський (Львів).

Їх убила Росія: постаті української культури

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 17:00

Презентація проєкту «Їх убила Росія: Постаті української культури» за участі Саші Довжик, Марʼяни Матвейчук, Максима Ситнікова, Ольги Ольхової та Радомира Мокрика. Про рівень теперішнього говоритимуть представники Ініціативи з моніторингу втрат серед українських діячів та діячок культури, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Роботу над моніторингом розпочала команда Українського ПЕН на початку повномасштабної війни. У 2023 році спільно з The Ukrainians розпочався проєкт «Люди культури, яких забрала війна» за кураторства Саші Довжик, який є серією матеріалів про загиблих. Зокрема Мар'яна Матвейчук створила літературні портрети таких діячів і діячок як застрелений окупантами херсонського композитора Юрія Керпатенка, директорки музею в Куп'янську Ірини Осадчої, перекладача давніх мов із Ірпеня Олександра Кислюка, поета Гліба Бабіча та інших. 2024 року до моніторингу долучилася інші державні інституції та громадські організації, щоби об’єднати свої зусилля в збереженні пам’яті про загиблих українських культурних діячів і діячок та адвокації їхніх справ. Радомир Мокрик додасть історичної перспективи про те, як від російського імперіалізму та радянської системи потерпали люди культури у 20-му столітті.

Ніч поезії та музики non-stop

Концерт-арена «Малевич», 19:00

«Ніч поезії та музики non-stop» ‒ культурний марафон, де поезія переплітається з музикою, створюючи атмосферу творчого натхнення.

Учасники: Олександр Комаров, Соломія Чубай, Остап Сливинський, Богдан Тихолоз, Юлія Мусаковська, Артур Дронь, Катерина Міхаліцина, Павло Коробчук, Ія Ківа, Марина Пономаренко, Олена Герасим’юк, «Мертвий Півень».

04 Жовтня

Відчути і відобразити: любов у війні

Дім Звуку ЛКП «Львівське радіо», 12:30

Чи може звичайна західна людина без досвіду війни зрозуміти, як живеться в Україні під час повномасштабного вторгнення? Якоб Феллінг, данський журналіст і митець, спробував це зробити у непересічний спосіб. Після приїзду в Україну в жовтні 2023 на базі 6 реальних історій кохання він створив 120 малюнків та анімацій, які стали основою для світлового шоу «Кохання та війна». Згодом його витвір демонстрували у громадських місцях Данії, Фінляндії, Латвії, Італії, Німеччини. У розмові йтиметься про те, чи може візуальна інтерпретація воєнної дійсності достукатися до глядачів в різних куточках світу і стати входом у глибшу розмову про Україну, чи може малюнок бути альтернативою фотографії в нехудожніх оповідях. А також про візуальні наративи, як невід'ємну складову сучасної комунікації.

Учасники: Якоб Феллінг, Катерина Міхаліцина. Модераторка: Неллі Клос

Скарб старовинних кулінарних книг або «Золотої нитки не загубіть»

Міжнародний Волонтерський Центр, 13:00

Давні кулінарні книжки – це щось значно більше за просто переписи страв. Це ниточки пам'яті, своєрідні кулінарні послання від минулих поколінь до прийдешніх. Ниточки, що дають розуміння «хто ми є». Гортаючи їх, можна зазирнути в час, якого вже нема. Книги проєкту «Авторська Кухня Українська» – це кулінарні книги з історією. За кожною, проглядається постать авторки – надзвичайної жінки свого часу. Її історія, її оточення, життєві орієнтири.

А ще, особливістю старих кулінарних книг є мова! Оті: «витачати легонько і печи», «як збронзовіє, заляти зимною водов», «виймити і приложити другим пляцком», «переховувати в холоднім місци». Враження, ніби сама авторка (а може й, хтось дуже вам рідний) ділиться правилами гостини і секретами куховарського вміння. І на душі стає тепліше...

Учасники: Наталія Гресько. Модераторка: Оксана Хмара

На частоті свободи: розмова про «Радіо Афродіта»

Львівський культурний хаб, 13:00

Розмова-презентація документального роману про підпільну радіостанцію Української повстанської армії, яка півтора року вела мовлення кількома мовами, розповідаючи світові про боротьбу українців на окупованих територіях.

Ця історія фантастична на вигляд, однак у ній немає жодного слова вигадки. Восени 1943-го, в розпал Другої світової війни, радіопростір Європи заговорив про Україну. «Увага! Увага! Ви чуєте голос „Вільної України“!» ‒ кілька разів на день лунало англійською, французькою, німецькою і навіть російською.

Не припинило трансляції радіо і тоді, коли німецьких окупантів змінили російські. А озвучував новини з України бельгієць Альберт Газенбрукс, який став одним із працівників радіо.

«Радіо “Афродіта”» ‒ це оповідь про боротьбу, відвагу, мужність, але й про зраду та кохання. Олег Криштопа 14 років досліджував архіви, проводив інтервʼю, мандрував Карпатами у пошуках могил і криївок, подорожував до Бельгії та Нідерландів, щоб написати цю книжку.

Хто як не ми: фронт і тил як дві визначальні форми буття українського суспільства в часі великої війни

Готель «Жорж», 15:00

У розмові йтиметься про те, що змінилося у стосунках між фронтом і тилом від 24 лютого 2022 до жовтня 2025, які діри й прірви відкрилися, чим вони загрожують і чи здатні ми як суспільство зробити щось для того, аби їх залатати.

Учасники: Ігор Мітров, Олена Стяжкіна

AI для книжкового світу: 10 інструментів, що вже змінюють індустрію

Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 15:00

Як штучний інтелект допомагає писати, редагувати, створювати обкладинки.

Інструменти для видавців: ChatGPT, MidJourney, ElevenLabs, Claude, Grammarly.

Кейси українських авторів і стартапів.

Учасники: Анастасія Коробова

Кіно як пошук ідентичності. Презентація книжки «Екранний портрет України. 12 кінорежисерів 21 століття»

Львівський фотомузей, 16:00

Презентація книжки «Екранний портрет України. 12 кінорежисерів 21 століття» і розмова з авторками та кінорежисерами про роль, яку відіграє кіно у формуванні ідентичності й вихованні національних цінностей.

Учасники: Анастасія Канівець. Модераторка: Наталія Єгоровець

«Невинний» контент. Розмова про культуру та ідентичність

Музей етнографії та художнього промислу, 16:00

Як українські автори долають стереотипи та мисленнєві схеми, закріплені в радянський період? Як література, масова культура, музеї адаптуються до воєнної реальності? Натхненням для розмови стала польська антологія «Невинний контент та інші пастки. Українські есеї про ідентичність», серед авторів якої, зокрема, Остап Сливинський, Ростислав Семків, Євгенія Кузнєцова, Діана Клочко, Ярослава Стріхa, Софія Рябчук та інші. Антологія видана Центром Мєрошевського в рамках проєкту «Польсько-українська школа перекладу «Слово на слово»».

Тривалість і тривкість: зазирнути у майбутнє

Сесійна зала Львівської міської ради, 17:00

Російсько-українська війна триває і фінал її аж ніяк не визначений. Втім те, що на 4 році повномасштабної війни цивільні і військові мають змогу зібратися і публічно обговорити майбутнє – очевидно вже є наша перемога. Революції і війни, що припали на долю нинішніх поколінь, щоразу були проти, на перший погляд, непереможного супротивника.

Які зміни в ідентичності українців відбулись у зв’язку з цими подіями? Якою є роль сучасних українців в глобальному світі?

Учасники: Ярослав Грицак, Олександр Комаров, Вахтанґ Кебуладзе, Сергій Плохій, Борис Ґудзяк, Ольга Муха

Лекція «Як читати сучасну українську літературу»

Львівський муніципальний мистецький центр, 17:00

Читачі постійно шукають відповідь на запитання: якою є сучасна українська література? Запитання непросте, бо передбачає цілий каскад текстів, імен і характеристик кількох поколінь.

Відомий літературознавець Ростислав Семків разом із видавництвом Stretovych намагається відповісти на цей запит, упорядкувавши книгу «Українська сучасна проза: 25 найкращих оповідань».

З нагоди виходу книжки Ростислав Семків проведе лекцію, на які розповість про найбільш знакові імена і тексти, які зараховуємо до сучасної української літератури. Про повний спектр тематики й стильових пошуків від пізніх 80-х й дотепер.

Бути поруч / бути разом? Що буде з нашим європейським човном?

Музей етнографії та художнього промислу, 19:00

Сьогодні дехто вже каже, що посеред європейського континенту утворюється «чорна діра»: колишні найбільші ентузіасти європейської ідеї, нові члени ЄС – Польща, Словаччина, Угорщина – поступово перетворюються на запеклих євроскептиків, які не бачать ні себе в об’єднаній Європі, ні перспективи такої Європи взагалі. Чи справді Європа аж у такій «дірі»? У той самий час для України європейська ідея виглядає єдиним рятівним сценарієм майбутнього. Як нам бути поруч? А може, все-таки бути разом? Чекати не можна, говорити і знаходити потрібні слова потрібно вже. Про це говоримо з інтелектуалами, культурними активістами, письменниками з України, Польщі, Словаччини, Сербії.

Учасники: Владімір Арсенієвич (Сербія), Ольга Муха (Україна), Кшиштоф Чижевський (Польща). Модератор: Остап Сливинський

Живі й присутні: комбатантська поезія

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р. Іваничука (зал презентацій), 19:00

Поети й поетки, що є ветеранами російсько-української війни, читають вірші – і не лише свої, але й тих, хто навіки в строю.

Учасники: Ігор Мітров, Микола Антощак, Федір Рудий, Артур Дронь, Павло Матюша, Андрій Кириченко, Олександр Комаров

05 Жовтня

Нова енергія літератури

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 10:00

Чи може література формувати майбутнє ‒ чи їй назавжди судилося лише віддзеркалювати й інтерпретувати те, що вже сталося? У цій розмові видатна польська нобелівська лауреатка Ольга Токарчук та знана українська письменниця Софія Андрухович міркуватимуть про роль літератури у часи кризи, катастроф і глибоких трансформацій.

Модератор: Марцін Ґачковський

Література як безпечне місце пам‘яті та травми

Львівський муніципальний мистецький центр, 12:00

Чи можна заховатися в історіях? Література як безпечне місце пам‘яті та травми.

Учасники: Александр Кратохвіл (Німеччина), Богдан Коломійчук (Україна). Модератор: Юрко Прохасько

Публічне інтерв 'ю з Бернардін Еварісто

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 12:30

У цій розмові лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто разом з українським поетом і перекладачем Остапом Сливинським поділиться роздумами про свою новаторську творчість, теми, що рухають її письмом, та відданість підсиленню голосів, які традиційно залишалися поза увагою літератури. Вона говоритиме про перетини ідентичності, творчості та суспільних змін, відкриваючи бачення свого шляху як письменниці й культурної діячки.

Війна, що нами пише

Львівський культурний хаб, 13:30

Артур Дронь, Богдан Коломійчук та Сергій «Колос» Мартинюк про досвіди і тексти. Зустріч двох авторів, які говоритимуть про власний досвід життя й творчості у час повномасштабної війни. Як події та переживання перетворюються на тексти? І як ці тексти стають не лише способом висловитися, а й свідченнями безжального часу, в якому ми живемо.

Артур Дронь ‒ письменник, ветеран російсько-української війни.

Сергій «Колос» Мартинюк ‒ музикант, письменник, громадський діяч, засновник та лідер гурту «Фіолет».

Наші пошкоджені душі. Розмова Стівена Фрая і Юрка Прохаська

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 15:30

«Як піклуватися про розум, коли світ здається на межі краху?» У цій розмові відомий британський письменник, актор і президент Hay Festival Стівен Фрай разом з українським психоаналітиком Юрком Прохаськом обговорять виклики для нашого психічного здоров’я у часи потрясінь.

Вони досліджуватимуть крихкість і водночас стійкість людської психіки, те, як окремі люди й цілі суспільства справляються з травмою, і чому відкриті розмови про психічне здоров’я є життєво необхідними для нашого колективного виживання. Розмова ставить питання: що зламається першим ‒ світ чи наша здатність витримувати його? ‒ і які практики турботи можуть допомогти нам зберегти рівновагу, гідність і надію в умовах «нової нормальності»?

Учасники: Стівен Фрай, Юрко Прохасько. Модераторка: Катерина Міхаліцина

Україна та Ізраїль: поле бою російської пропаганди у роки війни

Львівський палац мистецтв. Конференц-зал, 17:00

У роки російсько-української війни, починаючи від 2014, а особливо після 2022, російська пропаганда зробила ідеологічну війну проти українок і українців частиною бойових дій. Оскільки мешканці України мають давні та глибокі зв’язки з ізраїльтянами та спільну долю в протистоянні екзистенційним викликам, нашим народам доводиться протистояти схожим руйнівним меседжам російських спецслужб. Про те, як розпізнавати маніпуляції громадською думкою та як їм протистояти сьогодні розмовлятимуть український журналіст, аналітик, телеведучий і блогер із мільйонами слухачів на You-tube Віталій Портников і українська журналістка, аналітикиня, творчиня та керівничка українського телеканалу «Слава» в Варшаві Марія Гурська.

Учасники: Віталій Портников, Марія Гурська. Модераторка: Наталя Федущак

Точка світіння. Двомовні читання українських військових поетів

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р. Іваничука (зал презентацій), 19:00

Читання авторів та авторок, чиї тексти увійшли до проєкту Ukrainian Wartime Poetry, який втілює поетка та перекладачка Юлія Мусаковська спільно з Ексетерським Університетом у Великобританії та Містами літератури ЮНЕСКО -- Львовом та Ексетером.