У Винниках чоловік загинув внаслідок падіння з шостого поверху

51-річний місцевий мешканець помер від отриманих травм

СуспільствоАліна Бекерук, 15 травня7420

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У Винниках 15 травня о 3 годині ночі чоловік випав з балкону багатоповерхівки та загинув від отриманих травм, про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Трагедія трапилась на вулиці Кільцевій, 2-а. Загиблим виявився 51-річний місцевий мешканець. Чоловік випав з балкону сходової клітки на шостому поверсі будівлі. Від отриманих травм помер на місці події.

Наразі за фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України з приміткою самогубство. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

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