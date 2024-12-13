загальна площа спортзалу майже 800 м²

У школі №47 міста Винники, одній з найбільших у Львівській громаді, відкрили новий спортивний зал. Досі школа взагалі не мала приміщення для занять з фізкультури від заснування у 1949 році. Діти займалися на вулиці або в класах.

Як повідомили в управлінні освіти Львова, загальна площа спортзалу становить майже 800 м². На першому поверсі є сам спортивний зал із роздягальнями, душовими та санвузлами для учнів та учениць, тренерська кімната з душовою та санвузлом, класна кімната та допоміжні приміщення. А на другому поверсі є дві класні кімнати та інші приміщення.

«Ця школа від часу будівництва не мала спортивної інфраструктури, донедавна її учні займались у пристосованих приміщеннях. Ми раді, що ще одна школа у місті отримала гарний, якісний, сучасний спортивний зал. Нам дуже важливо, щоб у всіх школах міста діти мали якісні та комфортні умови, щоб фізично розвиватись», – наголосив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Будувати спортзал почали у 2018 році, більшість робіт здійснили до початку повномасштабної війни. Потім роботи на два роки призупинили. А цього року будівельні роботи закінчили. Загальна вартість будівництва – 25,8 млн грн.