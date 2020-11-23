Фракція «Європейської солідарності» у Вінницькій обласній Раді, попри власні передвиборчі заклики до об’єднання в перший день роботи заявила про перехід в опозицію до партії «Українська стратегія Гройсмана».

Про це йдеться в заяві голови фракції Андрія Гижка, оприлюдненій на сайті Вінницької територіальної організації політсили.

«Фракція політичної партії "Європейська солідарність" вимушена перейти в опозицію через фактичне створення більшості в обласній раді партіями "Українська стратегія Гройсмана", "Слуга народу", "Батьківщина" та "За майбутнє", перші кроки якої ідуть всупереч із ідеологічними засадами та принципами "Європейської солідарності», – йдеться в заяві.

За його словами, «в перші години роботи облради новостворена більшість проштовхує рішення, які руйнують місцеве самоврядування та прозорість використання бюджетних коштів».

У фракції «Українська стратегія Гройсмана» такий крок «Євросолідарності» не коментують, але зазначають, що «відкриті до співпраці зі всіма проукраїнськими демократичними силами, представленими в обласній раді».

Нагадаємо, за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня, «Українська стратегія Гройсмана» сформувала найбільшу фракцію в облраді - 40 мандатів з 84. «Євросолідарність» має наразі 11 мандатів.

Виходячи з цього, «Українська стратегія Гройсмана» запропонувала своїх представників на посаду Голови облради та його заступників. В ході таємного голосування представник «УСГ» В’ячеслав Соколовий отримав 68 голосів «за». Він і очолив облраду. Представника «Євросолідарності» Андрія Гижка підтримали лише 10 депутатів.