У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори

Національні збори (парламент) Вірменії на спеціальному засіданні вдруге не обрали прем'єр-міністра, у зв’язку з чим парламент, згідно з Конституцією, буде розпущений.

Єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра був висунутий виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Нікол Пашинян, однак перед голосуванням дві фракції відмовилися брати в ньому участь, одна фракція заявила, що не підтримає кандидатуру Пашиняна, а ще одна фракція заявила, що утримається у процесі голосування, повідомило радіо «Азатутюн».

Згідно з Конституцією Вірменії, парламент може бути розпущений тільки за умови, що упродовж двох тижнів він двічі не зможе обрати нового прем'єр-міністра.

24 жовтня Національні збори вже один раз не обрали Пашиняна на посаду голови уряду. Тепер Національні збори будуть розпущені і в грудні відбудуться дострокові вибори.

Сам Нікол Пашинян заявив журналістам, що є домовленість про проведення позачергових виборів 9 грудня.

Нагадаємо, 2 жовтня парламент Вірменії прийняв законопроект, що дозволяє заблокувати розпуск вищого законодавчого органу країни в разі необрання прем’єр-міністра. У зв'язку з цим тоді ще прем'єр-міністр Нікол Пашинян закликав жителів Вірменії вийти на загальнонаціональний мітинг. Люди перекрили входи до парламенту й депутати не могли вийти з будівлі Національних зборів, а потім протестувальники увірвалися на територію парламенту.

В підсумку шість міністрів вірменського уряду були відправлені у відставку. 19 жовтня Нікол Пашинян подав у відставку з поста прем'єр-міністра, щоб в грудні провести дострокові парламентські вибори.