Ольга Кузьменко

У віці 76 років померла Ольга Кузьменко. Про це у суботу, 23 вересня, повідомили на сторінці благодійного фонду Кузьми Скрябіна.

«Сьогодні пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми сумуватимемо», – йдеться у повідомленні на сторінці фонду.

Коли й де відбудеться прощання з Ольгою Кузьменко наразі не повідомляють.

Зазначимо, що Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району. Вона навчалася у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва та працювала викладачкою фортепіано в музичній школі. Після загибелі Андрія Кузьменка у ДТП в 2015 році Ольга присвятила сину книги «Моя дорога птаха. Мамина книжка», «Група "Скрябін" та друзі по сцені», «Колискова для Андрійка». Крім цього, у пам'ять про Скрябіна жінка записала колискову.