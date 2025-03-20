Помер перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін

У віці 92 років помер перший прем’єр-міністр незалежної України та ексдепутат Верховної Ради Вітольд Фокін. Про це у четвер, 20 березня, повідомила онука політика, співачка та фотомодель Марія Фокіна.

Вітольд Фокін обіймав посаду прем’єр-міністра України з 23 жовтня 1990 до 1 жовтня 1992 роках за часів президентства Леоніда Кравчука. Він також був депутатом Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки 10-11 скликань та народним депутатом незалежної України 1-го скликання (1991-1994 роки).

У серпні 2020 року Вітольд Фокін обійняв посаду заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України, яку очолював Леонід Кравчук. Перебуваючи на посаді, Фокін зробив низку скандальних заяв, внаслідок чого потрапив до бази українського сайту «Миротворець».

Зокрема, 30 серпня 2020 року Вітольд Фокін заявив про необхідність надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям, включно з підконтрольними на той момент Україні територіями. Також Фокін виступив за повну амністію бойовиків на Сході, вважаючи що такий крок змусить Росію відмовитися від проведення виборів на окупованій території. Крім того, Вітольд Фокін заявив, що не бачить «жодного підтвердження» війни між Росією й Україною.

29 вересня 2020 року профільний комітет Верховної Ради ініціював звернення до президента Володимира Зеленського з проханням припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі. 30 вересня 2020 року Фокіна звільнили з ТКГ.

До слова, Вітольд Фокін також прославився тим, що зробив віршовий переказ-переклад поеми російського поета Алєксандра Пушкіна «Руслан і Людмила» українською мовою.

Наприкінці березня 2022 року уламки збитої російської ракети впали на будинок Вітольда Фокіна у Києві. Сам Фокін у цей момент перебував у Молдові.