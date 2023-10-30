У вівторок, 31 жовтня, частина Шевченківського району Львова буде без водопостачання з 09:00 до 20:00. А до кількох вулиць Личаківського району вода буде подаватися із пониженим тиском.

«У зв’язку з ремонтом водопроводу діаметром 600 мм на перехресті вул. Творча - вул. Ковельська буде припинено подачу води до частини Шевченківського району міста», – повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу» .

Без води будуть села Муроване та Малехів, а також львівські вулиці:

Б. Хмельницького (парна сторона від №192 до №294, непарна сторона від №231 до №275а),

Липинського (парна сторона від №56 до №60а, непарна сторона від №65 до №69),

Чигиринська,

Грінченка,

Творча,

Очаківська,

Степового (парна сторона №2,4,6, непарна сторона №1,3,5),

Стеценка,

Назарука,

Мідна,

Мурована,

Загірна,

Нагірна,

Очеретяна,

Полтв’яна,

Земельна,

Поліська.

Із пониженим тиском буде здійснюватись водопостачання у Личаківський район до вулиць: Бескидська, Гайдучка, Богданівська, Польова, Пластова, Монгольська, Марунька.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. В цей час можливе забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Нагадаємо, цілодобова гаряча лінія «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).