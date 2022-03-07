До роботи у Володимир-Волинському педколеджі чоловік був прикордонником

У війні з Росією загинув викладач «Захисту Вітчизни» з Володимир-Волинського педколеджу Віталій Власенко. До роботи в закладі освіти чоловік був прикордонником, за місяць до початку війни він повернувся до війська.

Про загибель Віталія Власенка повідомили на сторінці Володимир-Волинського педколеджу в понеділок, 7 березня. Де саме загинув військовий, наразі не повідомляють.

«Загинув, захищаючи Україну від загарбників, наш викладач, завідувач студентського гуртожитку підполковник Власенко Віталій Миколайович. Він учив студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за спокій українського народу. Такими виховав і своїх синів. Таким був сам, з перших днів перебуваючи в найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій своїх вихованців, колег, друзів, родини», – йдеться у повідомленні.

У Волинській військовій адміністрації додали, що Віталій Власенко був комендантом гуртожитку і викладачем дисципліни «Захист Вітчизни» Володимир-Волинського педколеджу з 2010 року. До роботи у освітньому закладі він був прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.

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