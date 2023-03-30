Загинув військовослужбовець Нацгвардії, яки був призваний на службу в Червонограді

У четвер, 30 березня, на території військового містечка в Золочівському районі на Львівщині знайшли застреленим 42-річного військового. Попередньо відомо, що нацгвардієць застрелився з автомата під час чергування.

Як розповіли ZAXID.NET у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення в голову знайшли на території військового містечка.

«Будь-яких слідів боротьби на тілі не виявлено», – повідомили у військовій прокуратурі.

За фактом трагедії зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». На місці інциденту зараз працюють слідчі ДБР та військові прокурори.

За даними ZAXID.NET, загинув військовослужбовець з Червонограда, який служив у Нацгвардії. Назву селища, де трапилася трагедія, не повідомляємо з міркувань безпеки.