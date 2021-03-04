Вранці у четвер, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини від вогнепального поранення помер поліцейський. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.

За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.

Відомо, що чоловік був родом з Волині, він служив у патрульній поліції Львівщини більше трьох років.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини наразі не коментують цей інцидент.