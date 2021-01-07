У селі Рудне в місцевому озері 6 січня приблизно о 17:40 виявили тіло невідомого чоловіка.

Як повідомив 7 січня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, ймовірно, загиблим є 51-річний мешканець Рудного, який з 28 жовтня перебуває в розшуку як безвісті зниклий.

Витягти з води на берег тіло поки що не вдалося. Особу загиблого та обставини події встановлюють правоохоронці.