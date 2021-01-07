У водоймі в Рудному виявили тіло чоловіка
Поки що витягти на берег тіло не вдалося
Суспільство — Анна Журба, сьогодні, 10:060
У селі Рудне в місцевому озері 6 січня приблизно о 17:40 виявили тіло невідомого чоловіка.
Як повідомив 7 січня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, ймовірно, загиблим є 51-річний мешканець Рудного, який з 28 жовтня перебуває в розшуку як безвісті зниклий.
Витягти з води на берег тіло поки що не вдалося. Особу загиблого та обставини події встановлюють правоохоронці.
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