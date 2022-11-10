Сотню благородних оленів лісівники закупили в Литві за 38 тис. євро

У волинський ліс випустили сотню благородних оленів, закуплених у Литві. Спершу тварини перебуватимуть у вольєрі Новозборишівського лісництва, а згодом їх випустять у дику природу. Наразі це наймасовіший випуск оленів у природу за всі роки роботи волинського лісомисливського господарства.

Про випуск оленів у вольєр прес-служба волинських лісівників повідомила у четвер, 10 листопада. Зазначається, що спочатку тварин будуть утримувати у вольєрі в Новозборишівському лісництві, аби вони звикли до середовища. Після цього їх випустять у дику природу.

«Це робота на майбутнє. Наші ліси мають бути повноцінно заселені тваринами, притаманними місцевості. Ми й раніше робили особливий акцент на збільшення популяції основних видів. А зараз, коли через війну природа зазнає масштабних втрат, маємо працювати у цьому напрямку ще краще», – зазначив начальник управління Олександр Кватирко.

У коментарі «Суспільному» мисливствознавець Віталій Каращук додав, що на закупівлю тварин Володимир-Волинське лісомисливське господарство витратило 38 тис. євро. Серед них – 45 самиць, 40 самців та 15 телят. За його словами, раніше у лісах Новозборишівського лісництва олені не водились, однак для їхнього проживання тут є всі необхідні умови.