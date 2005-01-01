У восьмому сезоні шоу «Х-фактор» переміг співак з Львівщини

КультураОльга Перехрест, сьогодні, 15:0620230

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У восьмому сезоні шоу «Х-фактор» переміг співак з Львівщини

Новим переможцем вокального шоу «Х-фактор», що виходить на телеканалі СТБ, став Михайло Панчишин. Про це оголосили під час прямого ефіру 30 грудня.

Михайло Панчишин входив до команди Дмитра Шурова. Для участі в конкурсі 19-річний співак приїхав із міста Рудки, Самбірського району, Львівскої області.

За результатами глядацьких голосувань переможцем проекту «Х-фактор» 8 сезон став Михайло Панчишин, – підопічний Дмитра Шурова. Друге місце отримав гурт «Юркеш» - вони отримають гроші для зйомки кліпу на свою наступну пісню.

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Український співак переміг у польському «Х-факторі» ZAXID.NET
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