У ВРУ зареєстрували законопроект про сім років тюрми за «кнопкодавство»

За себе та за відсутніх колег народні депутати у парламенті голосують від початку 2000-х років

Народний депутат Леонід Ємець вніс законопроект, яким пропонують карати депутатів на строк від трьох до семи років в’язниці за неперсональне голосування. Проект закону №8461 зареєстровано в парламенті 8 червня, пише LB.ua.

Депутат пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 190-1 (неперсональне голосування народного депутата України).

У ній передбачено кримінальну відповідальність за неперсональне голосування у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років і штрафу в розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на цей момент 170 тис. гривень).

Нагадаємо, неособисте голосування, також «кнопкодавство» у Верховній Раді — злочин та порушення Конституції України, визнане Євросудом з прав людини, але за яке не запроваджено жодної відповідальності. Злочинність такої практики визнається у низці країн, де за законодавством за неособисте голосування введена кримінальна відповідальність.

В Україні зареєстровано лише законопроект № 1895, який передбачає досить незначну відповідальність від позбавлення депутата права на деякий період брати участь у пленарних засіданнях, виплат, права обіймати деякі посади у ВР, до поїздок у відрядження за державний кошт.

Термін «кнопкодав» вживається щодо депутатів ВРУ, котрі, з особистої зацікавленості, на виконання рішення фракції та/або її керівника або із інших причин на пленарних засіданнях голосують за іншого відсутнього народного депутата (депутатів) за його(їх) згодою та/або за дорученням.

Наряду з «тушкуванням», кнопкодавство є одним із проявів політичної корупції та кризи парламентаризму в Україні. Явища неособистого голосування беруть початок ще з 2000-х років.