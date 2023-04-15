Натовп у Японії зібрався, щоб послухати промову прем’єр-міністра Японії, однак перед виступом хтось із відвідувачів кинув поруч з місцем вибуху димову шашку, 15 квітня 2023

Під час передвиборчого заходу за участю прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди у Вакаямі пролунав вибух, прем'єр не постраждав. Нападника затримали, повідомила агенція Kyodo News.

Під час візиту Фуміо Кішіди на захід Японії пролунав вибух, від якого прем'єр не постраждав. Це сталося перед тим, як прем’єр-міністр планував виступити з промовою перед людьми, які зібралися на зустріч з ним. Невідомий чоловік намагався кинути в Кішіду, ймовірно, димову шашку.

Інцидент стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту в місті Вакаяма. Після інциденту Кішіда негайно поїхав на автомобілі, а чоловіка заарештували на місці події.

За інформацією Kyodo News, ймовірно димова шашка була кинута з натовпу, в якому перебували кілька сотень людей.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7 — Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023

Як повідомляв ZAXID.NET: у липні минулого року колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході.