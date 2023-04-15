У Японії чоловік намагався підірвати прем’єр-міністра під час виступу
Зловмисник із натовпу кинув димову шашку поруч з місцем, де виступав Фуміо Кішіда
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Під час передвиборчого заходу за участю прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди у Вакаямі пролунав вибух, прем'єр не постраждав. Нападника затримали, повідомила агенція Kyodo News.
Під час візиту Фуміо Кішіди на захід Японії пролунав вибух, від якого прем'єр не постраждав. Це сталося перед тим, як прем’єр-міністр планував виступити з промовою перед людьми, які зібралися на зустріч з ним. Невідомий чоловік намагався кинути в Кішіду, ймовірно, димову шашку.
Інцидент стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту в місті Вакаяма. Після інциденту Кішіда негайно поїхав на автомобілі, а чоловіка заарештували на місці події.
За інформацією Kyodo News, ймовірно димова шашка була кинута з натовпу, в якому перебували кілька сотень людей.
Як повідомляв ZAXID.NET: у липні минулого року колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході.