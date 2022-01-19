Проблему з температурою у старому корпусі яремчанського ліцею вирішують уже другий рік

Батьки школярів у Яремчі скаржаться на відсутність опалення у школі. Температура у деяких класах є нижчою 10 градусів, через що багатьох школярів просто не пускають на уроки. Йдеться про учнів 1-4 класів, які навчаються у старому корпусі Яремчанського ліцею №1. Директор ліцею Іван Холошнюк у коментарі ZAXID.NET розповів, що така проблема справді є і школа шукає 5 млн грн на утеплення старого корпусу.

Навчання у Яремчанському ліцеї №1 відбувається у двох корпусах. У старому навчаються учні з 1 по 4 клас, у новому – всі інші. Із приходом морозів батьки яремчанських школярів почали скаржитись, що діти відмовляються ходити на уроки через неопалені приміщення. «Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах?? Так само було перед канікулами – майже не було дітей в класах, саме з цієї причини. У тому році першачки ходили в школу при садочку, потім мала бути нова школа, у яку по суті пішли старші класи, а молодші – в стару холодну», – написала одна з місцевих мешканок Віолета Сопівник.

У коментарі ZAXID.NET директор Яремчанського ліцею №1 Іван Холошнюк розповів, що проблему неопалення старого корпусу намагаються вирішити ще з минулого року. Він запевнив, що школа не економить на газі – температуру в котельні зменшують лише під час канікул або у вихідні. «На виході з теплопункту температура однакова що в старому, що в новому корпусі – все згідно з нормами. Але незважаючи на це в низці кабінетів старого корпусу прохолодніше. Наразі є два шляхи вирішення. Перший це утеплити фасад і дах старого корпусу. Для цього минулого року розроблено проектно-кошторисну документацію. На ці роботи потрібно близько 5 млн. грн за цінами 2021 року. Другий варіант це уважно вивчити яка є проблема, чому в окремих кабінетах холодніше, ніж в інших. Там і раніше була проблема з температурою, але після запуску нового корпусу вона загострилася», – розповів Іван Холошнюк.

За його словами, місцева влада шукає гроші, щоб вже в цьому році утеплити фасад і дах старого корпусу. Ці витрати навіть закладені в програмі соціально-економічного розвитку Яремче на 2022-2024 роки. Крім цього, у школу запросили спеціалістів, які мають провести аудит тепломережі та з'ясувати, чому виникає проблема з температурою і надати поради, як вирішити ситуацію.

Зазначимо, новий корпус школи у Яремче відкрили у 2020 році. Будували його ще з 2008 року і загалом на будівництво і облаштування витратили 28 млн грн. Старий корпус збудований ще у 60-их роках, хоча в ньому досі навчаються школярі.