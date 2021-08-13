Неподалік водоспаду в Яремче планують встановити 60-метрове оглядове колесо

Яремчанська міська рада шукає інвестора для відновлення парку розваг з найвищим оглядовим колесом в Україні. Планується, що його висота буде 60 метрів. Для реалізації проєкту пропонують земельну ділянку, що знаходиться в центрі Яремче біля водоспаду Пробій.

Міська рада Яремче оголосила, що шукає інвестора, який відновить парк розваг та зведе найвище в Україні оглядове колесо.

У коментарі ZAXID.NET керівник відділу туризму та інвестиційної політики Яремчанської міської ради Петро Бабчук розповів, що 60-метрове оглядове колесо, яке планують збудувати на території парку, буде найвишим в Україні.

«Є запит від громади, щоб кожен відвідувач майбутнього парку розваг міг знайти тут щось для себе. Тому крім атракціонів, для прикладу, тут можуть бути і музеї і заклади з автентичною кухнею. Пропозиції від майбутніх інвесторів будуть розглядатись публічно на громадських зборах, щоб мешканці знали хто і що планує збудувати. І разом вирішили, чи потрібно це громаді», – розповів Петро Бабчук.

Для реалізації проєкту пропонують земельну ділянку, що розташована по вулиці Петраша в центрі міста Яремче біля водоспаду Пробій.

Площа пропонованої ділянки для парку – 1,3 га

Площа пропонованої ділянки – 1.3 га. Її цільове призначення: будівництво та обслуговування інших будівель громадської забудови для відпочинково-паркової зони з елементами історико етнографічного музею, співочим полем, дитячими атракціонами, спортивно-масовими, розважальними, освітньо-виховними заходами.

У міській раді зазначили, що громада зацікавлена у залученні приватного інвестора для реалізації цього проекту і буде сприяти йому у виробленні проектно-технічної документації та отриманні дозволів для підведення комунікацій. Умова громади – реєстрація юридичної особи на території громади та сплата податків на місці. Передача ділянки інвестору в оренду буде здійснена через аукціон.