Для катамаранів передбачили три локації

На озерах Тернополя зі суботи, 11 червня, запрацюють катамарани. Покататися на них можна буде у трьох водних локаціях міста у будні та на вихідних. Ціни коливаються від 30 до 120 гривень.

Покататися на катамаранах можна буде поблизу острівця «Чайка» в парку ім. Т. Шевченка, на акваторії Тернопільського ставу біля відпочинкової зони «Циганка» та у парку «Топільче».

«Прокат водних атракціонів на Тернопільському ставі працюватиме впродовж усього купального сезону в будні дні з 12:00 до 20:00, у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 21:00», – йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради.

Вартість прокату катамаранів на локаціях також буде різною. Орендувати катамаран поблизу острівця «Чайка» та у парку «Топільче» можна буде від 30 гривень за півгодини до 60 гривень за годину. На акваторії тернопільського ставу біля відпочинкової зони «Циганка» прокат вартуватиме від 60 гривень за півгодини до 120 гривень за годину.

Для дорослих та дітей видаватимуть рятувальні жилети. Самостійно на катамаранах можна буде кататися дітям із 15 років, а у супроводі дорослих – без обмежень.

Також від травня на Тернопільському ставі можна покататися і на трьох круїзних суднах – це «Герой Танцоров», «Капітан Парій» та «Сигма».