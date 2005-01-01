Білоруських туристів у Буковелі оштрафували за георгіївську стрічку на автомобілі

Яремчанський міський суд оштрафував білоруських туристів, які під час відпочинку на гірськолижному курорті «Буковель» прикріпили георгіївську стрічку на автомобіль. За інформацією видання «Курс», суд призначив туристам максимальний штраф у 2550 грн.

Сам інцидент трапився у середу, 10 січня, а штраф туристам призначили сьогодні, 11 січня.

За інформацією депутата Івано-Франківської обласної ради Андрія Марійчина, який і викликав поліцію на місце інциденту, туристів було п'ятеро – троє чоловіків і дві жінки. За словами депутата, туристів попросили забрати георгіївську стрічку з автомобіля, однак оскільки ті відмовилися це робити, то на місце викликали правоохоронців.

За постановою поліції суддя Яремчанського міського суду Андрій Іванов оштрафував туристів на 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн).

Зазначимо, із червня 2017 року в Україні заборонене використання георгіївської стрічки. Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн). За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Додамо, що після набуття чинності заборони в Україні кілька разів штрафували за пропаганду георгіївської стрічки. Зокрема на Вінничині суд навіть оштрафував пенсіонера, який опублікував зображення стрічки на своїй сторінці у Facebook.