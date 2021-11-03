Після завершення робіт стадіон вміщуватиме понад 900 глядачів

У Яворові на Львівщині триває реконструкція міського стадіону. Капітальний ремонт трибун для глядачів на стадіоні ім. Євгена Смука у Яворові відбувається у межах у межах Програми Президента України «Велике будівництво». Після завершення робіт стадіон вміщуватиме понад 900 глядачів.

«Стадіон споруджений понад 60 років тому. Поруч є сучасний волейбольно-баскетбольний майданчик та майданчик із наливним покриттям. Тож стадіон має всі шанси стати одним із центрів розвитку спортивного життя регіону», – розповів керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як.

Крім реконструкції трибун, тут планують облаштувати сучасні бігові доріжки та встановити освітлення.

Зазначимо, що у межах програми «Велике Будівництво» також триває реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул. Галицькій у Давидові, капітальний ремонт фізкультурно-спортивного комплексу «Сокіл» у Сокалі, реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям ЛНУ ім. Івана Франка, реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» у Червонограді та стадіону в Стрию. Вже завершені роботи на стадіонах у Самборі та Буську. Окрім того, у межах реалізації обласної програми розвитку фізичної культури та спорту тривають ремонтні роботи на стадіоні у Мостиськах.

Більше про розвиток спортивної інфраструктури Львівщини – за посиланням.

* публікація підготовлена прес-службою ЛОДА