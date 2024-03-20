Комунальна лазня, що на вулиці Героїв УПА, 35

Львівське Друге територіальне медичне об'єднання уклало договір з ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» на капітальний ремонт першого поверху центру здоров’я «Бадьорість», де функціонує міська лазня, з облаштуванням реабілітаційного відділення. При цьому функціональне призначення будівлі збережуть – там і далі працюватиме міська лазня, послугами якої зможуть скористатись усі охочі.

Будівля лазні розташована на вул. Героїв УПА, 35. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що підрядник має виконати роботи за 24,2 млн грн до кінця 2024 року. Прес-служба Другого ТМО у коментарі ZAXID.NET розповідає, що реабілітаційне відділення прийматиме військовослужбовців, які проходять ротацію, мешканців Львова, внутрішньо переміщених осіб та гостей міста.

Згідно з технічною документацією, підрядник має провести загальнобудівельні роботи, встановити електропідігрівальні прилади, провести електромонтажні роботи, встановити контрастні душі. Також планують облаштувати водопровід та каналізацію, систему опалення, вентиляцію, пожежну сигналізацію, мережі водопостачання та паропостачання. Підрядник встановить індивідуальний тепловий пункт тощо.

За інформацією прес-служби Другого ТМО, після капітального ремонту будівлі розширять послуги для підтримки здоров'я населення. Зокрема, запровадять водні процедури, детокс-терапію, арт-терапію, облаштують зали лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичні кабінети. У центрі «Бадьорість» планують робити різні види масажу. Крім цього, Друге ТМО планує зберегти лазню.

Міська лазня у Львові працює щодня. Фото ЛМР

«Приміщення насправді дуже велике, і багато з нього не використовується. Вже зараз у приміщенні є медпункт. Перед паролікуванням і після нього відвідувачам вимірюють тиск та стежать за їхнім станом. Реконструкція дозволить значно розширити спектр послуг. Створивши тут необхідні умови, ми зможемо допомагати відновлюватися, в тому числі і потерпілим від війни», – розповів генеральний директор Другого медичного об'єднання Львова Андрій Миськів.

Будівля центру здоров'я має площу понад 2000 м². Ремонт розпочнуть у приміщеннях, які зараз не функціонують.

Переможцем тендерного аукціону є ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів», яке запропонувало провести роботи на 261 тис. грн менше ніж приватне підприємство «Галінтертрейд». Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» працює з 2011 року й зареєстроване у Львові. Основним видом діяльності підприємства є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником компанії та одним з кінцевих бенефіціарів є Сергій Липовецький. Підприємство також на 20% належить Віталію Крижанівському та на 20% – Григорію Скакуну. У власності компанії є будинок на вулиці Садовій у Львові та п'ять легкових автомобілів. З початку 2024 року ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» отримало державних підрядів на 26,3 млн грн, а за 2023 рік – на понад 169 млн грн.

Зазначимо, що у центрі здоров'я «Бадьорість» з 1968 року працює комунальна лазня. З цього часу тут проводили лише косметичний ремонт. Приміщення у 2023 році передали у постійне користування Другому територіальному медичному об'єднанню Львова, яке займається реабілітацією та паліативною допомогою.