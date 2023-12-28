Амбулаторія у Сокільниках, що на вулиці Данила Галицького

Сокільницька сільська рада уклала договір з приватним підприємством «Інтел стандарт» на реконструкцію амбулаторії під розміщення реабілітаційного центру для учасників АТО, що на вулиці Данила Галицького. У тендерній документації наразі йдеться лише про ремонтні роботи, а не придбання обладнання. Згідно із сайтом державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 4,9 млн грн. Відремонтувати будівлю амбулаторії підрядник має до кінця 2024 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має відремонтувати водопровід та каналізацію, вентиляцію та опалення, систему електропостачання. «Інтел стандарт» встановить пожежну сигналізацію та зовнішнє електроосвітлення, металеву огорожу з поручнями, нові двері та пластикові вікна тощо. Крім цього, підрядник відремонтує сходи, утеплить фасад та облаштує тротуари біля будівлі.

Переможцем аукціону стало ПП «Інтел стандарт» з Сокільників, яке було єдиним учасником торгів. За 2023 рік компанія брала участь в одному аукціоні на ремонт амбулаторії. За даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована у 2011 році. Основний квед – діяльність у сфері архітектури. Керівником підприємства є Олег Шумський з Нового Роздолу. Йому належить 50% компанії. Серед кінцевих бенефіціарів є Уляна Коваль зі Львова, яка також володіє 50% підприємства.

Зазначимо, що у YouControl можна знайти справу, до якої причетний керівник «Інтел стандарт» Олег Шумський. Йдеться про службову недбалість, яка завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України). У 2018 році директор компанії як ФОП переміг в аукціоні на технічний нагляд за реконструкцією даху та системи водяного опалення Роздільського дитячого будинку-інтернату. За матеріалами справи, підприємець не перевірив обсяги виконаних робіт та їхню якість і підписав акти підрядника ТОВ «Будівельна компанія "Сантех Буд"», в яких компанія вказала, що виконала всі роботи, хоча насправді не завершила ремонт. Загальна вартість невиконаного ремонту станом на грудень 2018 року була 202 тис. грн. Справу розглядав Миколаївський районний суд Львівської області, який у 2022 році звільнив підприємця від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.