Школу у селі Кам'янобрід почали ремонтувати 2021 року

Відділ освіти Новояворівської міської ради 27 грудня уклав новий договір з ТОВ «Житло буд сервіс» на реконструкцію Кам'янобрідської школи І-ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва з прибудовою спортзалу. Згідно з сайтом державних закупівель Prozorro, підрядник за 17,5 млн грн завершить роботи до кінця 2024 року.

У технічному завданні йдеться, що підрядник відремонтує дах школи, встановить пожежну сигналізацію та блискавкозахист. Крім цього, ТОВ «Житло буд сервіс» відремонтує каналізацію, тепломережі, вентиляцію, системи опалення та електропостачання. Підрядник збудує приміщення спортзалу й закупить для нього обладнання. Біля школи компанія покладе бруківку та встановить огорожу. Гарантійний термін на виконані роботи становить 10 років.

Тендер на ремонт з прибудовою спортзалу Кам'янобрідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва вже проводили у 2021 році. Тоді вартість робіт становила 14,2 млн грн. ТОВ «Житло буд сервіс» розпочало реконструкцію будівлі, яку з бюджету Новояворівської міської ради профінансували на 912 млн грн. Впродовж 2022 та 2023 років підрядник не проводив робіт.

Згідно з даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, основним видом діяльності ТОВ «Житло буд сервіс» є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Компанія зареєстрована 2011 року й входить до групи компаній братів Валентина та Віктора Козаків з Новояворівська. Наразі керівником та підписантом підприємства є Ігор Добуш. За весь період діяльності найбільше тендерів ТОВ «Житло буд сервіс» отримало цьогоріч – на майже 211 млн грн.